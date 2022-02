Affidati e iniziati i lavori di “restauro e recupero funzionale della Chiesa di Santa Maria delle Grazie” a Maida.

«Un luogo storico, adiacente all’area cimiteriale, utilizzato in passato anche per dare l’ultimo saluto ai cari defunti. Un luogo che Maida stava perdendo, una Chiesa del patrimonio comunale abbandonata da almeno trent’anni», spiega il sindaco Salvatore Paone.

«Era un nostro obiettivo programmatico recuperarla e grazie ad un finanziamento ministeriale di 200.000 euro “fondo sviluppo e coesione 2014-2020, piano per il Mezzogiorno, Patto per il Sud” e alla volontà di non fermarci davanti ai tanti ostacoli burocratici stiamo mantenendo l’obiettivo» conclude il primo cittadino, «presto questo luogo meraviglioso e pieno di ricordi per generazioni di maidesi verrà riportato alla sua originaria funzione».