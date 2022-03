Scuole chiuse per neve in alcuni Comuni del Reventino

Scuole chiuse per neve a Carlopoli e Decollatura questa mattina.

«A causa del maltempo, per la giornata di oggi, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per motivi di prudenza. I mezzi comunali sono già all’opera per liberare le strade e continueranno a lavorare per tutta la giornata», avvisa l’amministrazione Talarico, «il servizio di raccolta della differenziata non verrà erogato, pertanto i sacchi e/o bidoni dovranno essere trattenuti presso il proprio domicilio ed esposti la prima giornata utile successiva all’evento nevoso».

Anche il sindaco Perri ha emanato simile ordinanza per lo stop alle lezioni, «a causa delle pessime condizioni meteo e considerate le basse temperature previste durante il corso della giornata e al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità».