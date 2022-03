Un contributo di 2.500 euro per le famiglie in fuga dall’Ucraina che vorranno stabilirsi a San Mango d’Aquino

Con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 01/03/2022, il comune di San Mango d’Aquino, in virtù del contributo di 124.000 euro circa ottenuto a valere sul fondo comuni marginali, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, ha deliberato di concedere in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese, un contributo di 2.500 euro ad ogni nucleo familiare che sfugge dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Il contributo si concede a chi proviene dall’Ucraina o dagli Stati confinanti, che abbiano almeno un minore a carico e che vengano ad abitare nel nostro paese, sfuggendo dalla guerra. A tal proposito si è provveduto ad inviare copia della delibera di giunta alle Ambasciate interessate che dimorano in Italia.

Secondo il sindaco Luca Marrelli «vogliamo aiutare concretamente le vittime di quest’atrocità e siamo pronti ad accogliere nel nostro paese i tanti che sfuggono dagli orrori della guerra».

Il vicesindaco Francesco Trunzo parla di «una guerra incomprensibile che mai si poteva ipotizzare potesse accadere nel 2022. Il mio pensiero va a tutti coloro che ormai da tempo vivono in Italia e che in questo periodo non riescono a dormire al solo pensiero che un figlio, un parente o anche solo un conoscente possa, in questo momento, vivere con l’incubo dei bombardamenti».

L’assessore Francesco Marsico spera che «la nostra iniziativa serva alle molte famiglie che fuggono dai territori di guerra e, che per loro, possa iniziare una nuova vita. Siamo, altresì, disponibili come giunta comunale ad, eventualmente, approvare una variazione di bilancio incrementando i fondi disponibili nel capitolo degli aiuti».

Il consigliere Serafino Gallo sostiene sia «iniziativa lodevole della giunta, un’amministrazione sempre attenta ai bisogni delle popolazioni in difficoltà. Faccio appello, altresì, che l’amministrazione possa affrontare quanto sopra con la stessa grande determinazione e abnegazione avuta durante la crisi pandemica», mentre il presidente del consiglio, Luisa Fiorillo, annuncia che «il prossimo consiglio comunale verrà dedicato interamente alla crisi ucraina, e invitiamo fin d’ora tutti gli altri comuni Italiani a fare la stessa cosa».