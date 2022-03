Perdita non riparata da qualche mese in largo Villa segnalata nuovamente da Antonio Mungo

«Siamo costretti ad intervenire per stigmatizzare, ancora una volta, l’arrogante indifferenza da parte di chi ha il “dovere” di assumere decisioni risolutive rispetto ad un problema che si trascina ormai da 8 mesi, e che è sotto gli occhi di tutti i cittadini» lamenta Antonio Mungo, capogruppo “RicostruiAMO Cortale”, in merito alla perdita non riparata da qualche mese in largo Villa.

«Riteniamo di assolvere al mandato che ci è stato conferito nel 2019 da tanti cittadini, ossia quello di tutelare e difendere l’interesse della collettività», sostiene l’esponente di opposizione, «continueremo senza paura a segnalare pubblicamente, a denunciare ogni irregolarità, consapevoli che i cortalesi sono dotati di intelligenza per comprendere lo stato di fatto palesemente discutibile e riconducibile all’inefficienza del governo locale».

Inoltre «continueremo a dare voce a quanti vorranno, nostro tramite, segnalare disfunzioni e problematiche, perché riteniamo giusto informare l’opinione pubblica e soprattutto rappresentare i fatti nelle sedi istituzionali e presso gli uffici competenti».