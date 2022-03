A Curinga marcia per la pace mercoledì delle ceneri, giorno in cui Papa Francesco ha invitato tutti alla preghiera e al digiuno.

Curinga si è mobilitata con determinazione e speranza, molte associazioni e persone sensibili alle vicende e ai drammatici avvenimenti che in questi giorni stanno scuotendo il cuore dell’ Europa, hanno marciato cantando e pregando per un breve tragitto da piazza Duomo, attraversando piazza Diaz e ritornando sul sagrato della Ciesa Matrice. Il parroco Don Pino Fazio, insieme alle associazioni curinghesi cattoliche e laiche, con questo gesto hanno voluto essere vicini al popolo ucraino che in questo triste e scellerato momento sta attraversando indicibili sofferenze.

In un tardo pomeriggio freddo e cupo, che ci ha per un momento avvicinato alle tante centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini, che in condizioni disumane tentano di raggiungere i paesi europei limitrofi; una marcia composta, molto sentita e scaturita da quel senso di solidarietà innato nella nostra gente, che si è stretta con abbraccio virtuale a tutto il popolo ucraino, rappresentato anche da due cittadine di quel paese, che vivono a Curinga da molti anni.