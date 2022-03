In piazza dalle 16.30 per dire “basta” alla guerra e all’invasione russa in Ucraina domani a Conflenti.

La mobilitazione è organizzata dall’Associazione Una Voce Tante Voci insieme ai volontari di servizio civile del Centro studi Futura, in collaborazione con i giovani del gruppo parrocchiale guidati da don Adamo Castagnaro (Rettore della Basilica Madonna della Quercia).

Intorno alle 16:45, dopo i saluti del Sindaco Emilio D’Assisi, il corteo muoverà i primi passi lungo le vie del centro urbano e intorno alle 17:30 arriverà davanti la Basilica Madonna della Quercia dove sarà accolta dal Rettore don Adamo, il quale guiderà un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera.

La manifestazione darà il via ad una raccolta di beni di prima necessità che vedrà protagonista l’intera popolazione di Conflenti e di tutti i paesi limitrofi che vorranno dare una mano.

«Anche noi come ha fatto il Pontefice ci appelliamo a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici» dichiara don Adamo.