Ancora una volta San Mango d’Aquino si distingue per la grande capacità di stare vicino a chi ha bisogno di aiuto. Lo ha fatto durante il periodo della pandemia con la distribuzione della spesa nelle famiglie, circa 3.500 consegne di generi alimentari, e controllando le varie entrate del paese ed evitando l’ingresso ai non residenti, grazie alla collaborazione della protezione civile comunale in sinergia con la stazione dei carabinieri di Martirano Lombardo e la polizia municipale

Adesso mette a disposizione delle persone che sfuggono da una guerra accoglienza, soccorso, assistenza e un contributo di 2.500 euro per tutti i nuclei familiari con figli a carico che arrivano dai territori dell’Ucraina in conseguenza degli accadimenti in atto in quel territorio, con in più una raccolta di beni di prima necessità da parte dell’Avis comunale effettuata ieri che ha visto riempire un magazzino di pacchi pronti a partire. Un’altra giornata di raccolta, porta a porta, verrà effettuata giovedì, questa volta organizzata dai ragazzi del servizio civile, la pro loco e la protezione civile con il patrocinio dell’amministrazione comunale e oltretutto si sta valutando se la consegna al confine dell’Ucraina verrà effettuata direttamente dai volontari, con mezzi e contributi economici per il viaggio da parte importanti imprenditori del luogo.

L’amministrazione comunale ha allestito 24 posti letto nei vari stabili comunali, con tutti i comfort, bagno in camera, tv, cucina, climatizzatori, etc., il tutto già comunicato alla Prefettura di Catanzaro. Anche le famiglie sammanghesi hanno dato disponibilità di immobili liberi o addirittura sono pronti ad ospitarli nella propria famiglia con i propri figli.

L’amministrazione comunale fa sapere che sarà cura dei tanti volontari, e di tutta la cittadinanza, «fare in modo che la tristezza di questi giorni, per le famiglie che verranno nel nostro paese, sia solo un ricordo e mette a disposizione fin da subito, in sinergia con l’istituto comprensivo, il corpo docente e con la preside Maletta Manuela , la professionalità e gli strumenti per fare integrare immediatamente i bambini che andranno fin da subito a frequentare le nostre scuole. San Mango non è nuova all’accoglienza: sul nostro territorio ormai da 4 anni risiede la comunità incontro “Don Gelmini” sapientemente diretta da Giampaolo Nicolosi insieme al referente della zona Antonio Farinella, che si è ben integrata nel tessuto del paese e che la nostra popolazione ha accolto, fin da subito, a braccia aperte i tanti giovani e non che sono ospiti della comunità».