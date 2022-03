Serie di incontri del CDA Calabria ODV-Circolo Laudato con giornate di sensibilizzazione sul valore delle donne

Lunedì a Maida con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Maida, le docenti e il Dirigente De Vita, ha attivato il progetto “Philosophy for Children” laboratorio pedagogico e psico-pedagogico che parte dal presupposto che si possa imparare a pensare e che tale processo di “costruzione del pensiero” avvenga sempre come “pensiero condiviso”, attraverso un ricercare insieme. Si è creato un setting educativo una vera e propria comunità di ricerca sul tema: la donna al centro della società e della scuola.

A Lamezia Terme attivato uno sportello telematico di assistenza legale e orientamento sociale per dare informazioni e risposte alle richieste di cittadini e cittadine ucraini.

CDA Calabria odv con sede legale a Maida coordina gli ets a sostegno dei più fragili. Uno spazio di ascolto e supporto gratuito di tipo legale, fiscale, finanziario e di orientamento professionale per famiglie e minori, anziani, disabili, persone in difficoltà economiche. Si propone, attraverso i propri ets soci, di realizzare concretamente un sistema di welfare territoriale e aziendale, responsabile e attento ai bisogni delle persone e della comunità.

L’attività degli sportelli di ascolto del CDA Calabria odv, rete di centri di ascolto antiviolenza e fragilità, è garantita da professionisti di differenti discipline. La multidisciplinarietà permette di fronteggiare differenti problematiche, sia in età evolutiva che in età adulta. Nello sportello di ascolto operano, infatti, counselor, psicologi dello sviluppo, psicoterapeuti, nutrizionisti, logopedisti, sessuologi, esperti di psicologia giuridica e psicologi esperti in valutazioni psicodiagnostiche, avvocate esperte in Codice Rosso.

Ogni giorno l’impegno è rivolto alla progettazione e alla realizzazione di soluzioni di welfare individuali o collettive, erogate da realtà del privato sociale del territorio che, attraverso i 17 ets soci, 24 volontari e circa 530 tesserati personale formato e qualificato, producono risposte ad alto impatto in termini di sostenibilità e responsabilità sociale, accompagnando in percorsi di empowerment di persone e donne in difficoltà.