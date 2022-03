A Maida il Comune va verso la totale digitalizzazione

Verso la digitalizzazione degli atti amministrativi e dell’Area Tecnica del Comune di Maida. Con l’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16 marzo 2022, si prosegue il percorso virtuoso già intrapreso e sperimentato con l’Area Economico-Finanziaria e col Sistema del GEO Portale comunale e col protocollo, con alti livelli di perfomance prestazionale.

Gli obiettivi deliberati dalla Giunta riguardano principalmente il risparmio di spesa attraverso l’informatizzazione delle attività amministrative, significativi vantaggi per l’intera comunità locale grazie all’aumento della trasparenza e della tracciabilità dei procedimenti ed un impiego del personale in attività maggiormente qualificanti in risposta alle “Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

“L’Amministrazione maidese ha voluto dare una immediata e concreta risposta ai recenti dettami normativi che regolamentano le tecniche per la formazione e conservazione dei documenti digitali – afferma in una nota il sindaco Salvatore Paone -. Mai come in questi ultimi due anni la digitalizzazione della Pubblica amministrazione è stata indispensabile per garantire i necessari servizi a cittadini, famiglie ed imprese, la massima interoperabilità di dati e servizi e, soprattutto, per promuovere soluzioni volte a conseguire la riduzione dei costi e il miglioramento della qualità delle attività pubbliche sgravando gli uffici comunali in un’ottica di efficienza, efficacia, e buon andamento”.

“Al fine di garantire l’attuazione delle linee strategiche definite dal Governo – continua il primo cittadino – la Giunta maidese ha deciso di investire i Responsabili delle Aree ad adottare dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore economicità”.

“Il Comune di Maida è uno tra i primi enti locali del Mezzogiorno, di piccole dimensioni, che non solo si è trovato pronto al passaggio obbligato c.d. “dalla carta al digitale” – ha concluso il sindaco Paone – ma che è riuscito a cogliere le grandi opportunità che da questo derivano, al di là del rispetto dell’obbligo da adempiere, quali lo snellimento degli iter amministrativi, lo smaltimento delle sovrapposizioni burocratiche, maggiore nitidezza dei meccanismi di trasparenza, grazie al Cloud e agli Open Data, la dematerializzazione degli atti con iter più rapidi a vantaggio della buona gestione amministrativa”.