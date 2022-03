Monitoraggio Radon da parte dell’Arpacal senza rischi in provincia di Catanzaro.

Il Dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro, diretto da Filomena Casaburi, ha trasmesso nei giorni scorsi ai sindaci dei Comuni di Petronà e San Mango d’Aquino in provincia di Catanzaro i risultati analitici del monitoraggio della presenza di gas radon, realizzato dal Servizio Agenti Fisici, negli edifici pubblici individuati dalle stesse amministrazioni comunali.

In entrambi i casi, il monitoraggio del radon, che come noto dura un anno suddiviso in due cicli semestrali di misurazione, ha dato esito confortante, visto che per nessun punto monitorato si è superata la soglia prevista dalle normative di riferimento.