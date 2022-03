Elezioni comunali fissate per il 12 giugno insieme al referendum sulla giustizia

Si voterà il 12 giugno per le elezioni comunali, con l’eventuale turno di ballottaggio fissato per il 26 dello stesso mese. Il 12 giugno si voterà anche per i referendum sulla giustizia.

In Calabria i Comuni interessati dal voto amministrativo sono 75. Il più popoloso é Catanzaro, con oltre 89.000 abitanti, unico capoluogo di provincia in cui si andrà alle urne. Seguono Acri (21.458 abitanti), Palmi (18.721) e Paola (16.416). Tra i centri più popolosi in cui si voterà ci sono, inoltre, Bagnara Calabra, che ha 10.622 abitanti, e Pizzo, che ne ha 8.885.

Nel lametino si andrà alle urne nei comuni di Maida e Platania