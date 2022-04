A San Mango d’Aquino con i lavori di rifacimento dei loculi esistenti previsto anche il cimitero degli animali

Due annunci di nuove opere pubbliche da parte dell’amministrazione comunale di San Mango d’Aquino.

È stata definita e presto verrà realizzata la demolizione e ricostruzione dei loculi cimiteriali comunali che versano in condizioni fatiscenti, oltre ad effettuare altri lavori di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il progetto esecutivo è stato finanziato per 319.320,49 euro, e progetto è stato inserito “il cimitero degli animali” definita «un altra forma di civiltà e di progresso, perché molte famiglie ormai hanno animali in casa, e sono una parte fondamentale dell’essere umano, quindi l’amministrazione è attenta a queste necessità sopravvenute». Il cimitero degli animali verrà realizzato all’esterno del vecchio complesso cimiteriale, con ingresso esterno.

Ieri invece in Regione è stato definito il percorso della nuova strada “galasso” che parte da San Mango d’Aquino ed arriva nel comune di Amantea. «Alla presenza di tutti i Comuni, delle due province e dei dirigenti regionali, abbiamo discusso con i tecnici, sotto lo sguardo attento e competente di Leopoldo Chieffallo» si spiega, «in tempi brevi questa strada verrà realizzata e diventerà per la nostra comunità un altra via di sviluppo e civiltà».