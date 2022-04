A Maida due manifestazioni di interesse per l’accoglienza dei profughi ucraini

L’Amministrazione Comunale di Maida annuncia «lo scambio interculturale tra e con le diverse popolazioni migranti presenti nel territorio, attraverso iniziative che tengano conto delle “diversità” nel rispetto delle reciproche culture e delle normative vigenti» tramite la candidatura per la formulazione di interventi e servizi di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale oltre che ai titolari di protezione, ai minori stranieri non accompagnati, nonché agli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, previsti dal Ministero dell’Interno, per il tramite del Servizio Centrale della rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione).

Con delibera di GC n. 71 del 6 aprile 2022 sono stati, dunque, dettati gli atti di indirizzo ai fini della “Partecipazione alla procedura per il finanziamento di nuovi progetti Sai, tipologia “accoglienza di carattere ordinario per i cittadini ucraini” ai fini della coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, delle Linee guida allegate al dm 18 novembre 2019.

L’Area Amministrativa ha adottato la Determina Dirigenziale n° 104 del 07/04/2022 a firma del Responsabile Walter Perri, in ottemperanza all’atto di indirizzo dell’organo esecutivo, relativa all’approvazione degli schemi delle due seguenti manifestazioni di interesse:

avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione di una proposta territoriale di accoglienza integrata da presentare nel sistema di accoglienza e integrazione – sai – ai fini della richiesta di contributo pubblico per l’erogazione di servizi per i richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permessi di soggiorno indicati dalla legge n.173 del 18 dicembre 2020 per il triennio 2022- 2024, ai sensi del d.m. del 18.11.2019;

avviso di manifestazione di interesse rivolta a privati per la messa a disposizione di immobili ubicati nel territorio del comune di maida da destinare ad accoglienza migranti.

I termini per la presentazione delle istanze scadono alle 14 del 22 aprile, tutti i dettagli e le informazioni utili per la partecipazione sono descritti negli avvisi disponibili sul sito istituzionale dell’ente