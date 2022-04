I volontari dell’Unitalsi regalano sorrisi ai piccoli pazienti dell’ospedale di Lamezia Terme

Sorrisi per i bambini nella corsia del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dove, grazie all’Unitalsi e alla sensibilità dei vertici dell’Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro, i piccoli pazienti hanno ricevuto mercoledì pomeriggio una dolce sorpresa.

Alle 15:30 hanno fatto ingresso nel nosocomio lametino i volontari del Gruppo Unitalsi del Reventino Sottosezione di Lamezia Terme per regalare un momento di gioia e di festa a loro, alle loro famiglie e a tutti gli operatori sanitari del reparto.

Un’iniziativa fortemente voluta dall‘Unitalsi , in collaborazione con Mimma Caloiero, Direttore del reparto di Pediatria, per regalare una Pasqua indimenticabile ai piccoli degenti allietando la loro convalescenza e portando una ventata di fresco divertimento donando le uova di Pasqua con i peluche dei cartoni animati fra i più amati dai piccini, rendendo più colorate queste festività pasquali da trascorrere in ospedale. La festa è poi continuata con musica, giochi e le immancabili foto ricordo.

Come hanno spiegato i volontari dell’Unitalsi, non è la prima volta che rivolgono la loro attenzione ai bambini e al loro benessere «in continuità con quella che è una costante e assidua ricerca e realizzazione di iniziative di interesse sociale e progetti di solidarietà in sinergia con le istituzioni del territorio. È un’iniziativa che nasce dal cuore, per dare il nostro contributo e portare un sorriso ai bambini, a maggior ragione quando sono qui in ospedale. L’Unitalsi percorre questa strada e anche quest’anno non siamo voluti mancare portando le uova colorate a rallegrare con un dolce cioccolato e peluche colorati per qualche ora i piccoli pazienti e far loro trascorrere più serenamente il ricovero ospedaliero. Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno svolgono un lavoro egregio con i bambini del reparto».

I singoli cittadini del comprensorio del Reventino hanno comprato un uovo di cioccolato, con il cui ricavato molteplici attività rivolte alle persone diversamente abili si realizzeranno, tra cui il viaggio a Lourdes dal 5 all’11 giugno e il campo estivo a fine luglio, e l’accoglienza di famiglie ucraine in arrivo a Soveria Mannelli.