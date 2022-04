L’emergenza della guerra in Ucraina ha fatto ripartire la macchina della solidarietà ed accoglienza anche nell’hinterland lametino per quanto riguarda famiglie in arrivo dall’estero.

Sabato a Platania si è celebrata l’accoglienza in paese delle prime due famiglie di profughi afgani. Il Comune ha affidato la gestione delle abitazioni, l’assistenza e l’integrazione dei richiedenti di protezione internazionale alla cooperativa sociale “Progetto Enea” di Falerna, in Ati con la cooperativa Iride.

Nei prossimi giorni dovranno arrivare altri 9 afgani nel centro alle pendici del Reventino, e si è in attesa, inoltre, dell’autorizzazione all’accoglienza di 15 profughi ucraini da ospitare negli alloggi “dimora delle fate”.