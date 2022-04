Andrea Braido inaugura il Primo Maggio San Pietro A Maida In Rock

L’amministrazione comunale di San Pietro A Maida, guidata dal sindaco Domenico Giampà, in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Fabrizio Azzarito, è lieta di annunciare la prima edizione del Primo Maggio San Pietro A Maida In Rock.

Una due giorni ricca di musica, spettacoli itineranti, esposizioni e manifestazioni sportive che, dal 30 aprile, animerà le vie del paese fino a culminare nell’esibizione in Piazza Aldo Moro del superospite del Primo Maggio sampietrese: Andrea Braido, uno dei più importanti e versatili chitarristi italiani, storico axeman di Vasco Rossi tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, a partire dal celebre “Liberi Liberi Tour”, immortalato nel leggendario live “Fronte Del Palco”. Un’esperienza conclusa nel 1996 con “Nessun pericolo… per te”, che lancerà però Braido nell’olimpo dei giganti delle sei corde particolarmente apprezzati anche all’estero, dove suonerà, tra tourneè e sessions, in Inghilterra, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Estonia, Unione Sovietica e quasi tutto il Sud America. Ha inoltre collaborato con altri mostri sacri della musica italiana quali Zucchero (nell’Oro, Incenso e Birra Tour), Patty Pravo, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Adriano Celentano, Antonella Ruggiero, Enzo Jannacci e Angelo Branduardi, fino a incrociare la sua chitarra con quella del grande Frank Gambale, periodo che lo porterà ad approfondire il mondo del jazz e della fusion, cui dedicherà buona parte della sua attività da solista.

Ad accompagnare Braido ci saranno i calabresi La Combriccola del Blasco, da oltre vent’anni cover band di Vasco riconosciuta a livello nazionale

La serata aprirà ufficialmente i battenti intorno alle 17 con l’esibizione di alcuni artisti locali, tra cui il cantautore Giuseppe Maggisano, reduce dalla release dell’album “Silenzio e Rumore”, e importanti realtà dell’universo hard’n’heavy calabrese quali Sharada e Kjümmo, in un’ottica di valorizzazione del territorio, in ogni settore, che è da sempre obiettivo dell’amministrazione Giampà.

«L’evento – dichiara il primo cittadino – rappresenta un momento importante, che coincide con un periodo di ripresa, dopo 2 anni di stop, in cui non si è potuto organizzare eventi di questo genere. Il programma prevede manifestazioni sportive, luoghi riservati alle attività artigianali, a quelle enogastronomiche locali, ma soprattutto spazi musicali riservati ai talenti e alle band emergenti del nostro territorio, perché la Calabria ha tanto da offrire in ogni settore. Sarà poi un grande onore ospitare un musicista del calibro di Andrea Braido, che concluderà questa due giorni di festa. Il nostro Primo Maggio – conclude Giampà – sarà una manifestazione unica nel suo genere, che speriamo di rinnovare e migliorare ogni anno. Un appuntamento imperdibile a cui vi aspetto numerosi e soprattutto “in rock”».