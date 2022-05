Conflenti unita per contrastare la solitudine degli anziani con il progetto “Non più soli”

La presenza massiccia di persone anziane che vivono sole ha ispirato il progetto “Non più soli” che si intende realizzare a Conflenti.

L’iniziativa, pensata e fortemente voluta dal rettore della Basilica Don Adamo Castagnaro, in collaborazione con l’Associazione “Una Voce Tante Voci” ed i ragazzi del servizio civile universale del Centro Studi Futura, ha come scopo principale quello di coinvolgere più attori come le istituzioni locali, le associazioni presenti sul territorio e tutti i cittadini che si renderanno disponibili a dare una mano.

Il progetto, che sarà presentato venerdì alle 18 presso il Sagrato della Basilica di Visora di Conflenti, ha l’obiettivo di dare supporto agli anziani della comunità troppo spesso abbandonati alla loro solitudine. Creare, quindi, un vero e proprio gruppo di sostegno che si assuma l’impegno di sentire telefonicamente e far visita giornalmente agli anziani, attori già protagonisti saranno i volontari del servizio civile che il Centro Studi Futura impiega, per l’assistenza agli anziani, sul territorio Conflentese ormai da più di 15 anni.

Durante la presentazione interverranno il promotore del progetto Don Adamo Castagnaro, l’amministrazione Comunale di Conflenti, l’Arma dei Carabinieri, e il Direttore Generale del Centro Studi Futura Carmelo Cortellaro.