Dal 9 al 13 maggio il Cda Calabria Odv dà il via alla I Edizione della Settimana della Mamma

Dal 9 al 13 maggio, a Maida, il Cda Calabria Odv dà il via alla I Edizione della Settimana della Mamma. Un’iniziativa gratuita interamente dedicata alle mamme alla loro crescita personale e collettiva. La “Settimana della Mamma” – ideata e promossa dal Cda Calabria odv nell’ambito del Progetto ‘Valore Mamma’ – nasce per dare un supporto concreto alle mamme attraverso una serie di appuntamenti e servizi pensati esclusivamente per loro e per creare una community e un network fra madri, associazioni, imprese e istituzioni, con il fine di migliorare la qualità della vita delle donne.

In particolare, l’iniziativa si propone di:

promuovere la maternità da un punto di vista di innovazione e di creatività

aprire un dialogo privilegiato con il mondo economico, sociale e istituzionale per la promozione di una cultura di attenzione alla maternità

essere per le mamme un punto di riferimento sul territorio

Il programma prevede un calendario ricco di eventi e di iniziative gratuite per le mamme di tutte le età – laboratori, workshop, seminari, convegni e appuntamenti ludici