Grazie all’installazione di fototrappole, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serrastretta e della Stazione Carabinieri di Decollatura hanno accertato l’abbandono incontrollato di rifiuti.

Sono stati elevati 5 verbali per abbandono di rifiuti nel pressi dell’ex discarica del Comune di Decollatura in località Galera, con cumuli di carta, cartone, plastica, indifferenziata, metalli, legno e vetro.

Il Sindaco e l’amministrazione ringraziano le forze dell’ordine per il lavoro svolto e ricordando ai cittadini che l’abbandono dei rifiuti prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 105 e i 620 euro, e che per alcuni rifiuti potrebbe scattare anche il reato penale.

Inoltre l’obbiettivo dell’Amministrazione è quello di “far ridurre il più possibile il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, fenomeno in netta ascesa e che riguarda diverse zone del territorio e per far ciò bisogna lavorare intensamente su più fronti sia intensificando i controlli sia con azioni di sensibilizzazione rispetto ai danni che procura questa pratica scellerata”.