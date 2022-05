Parte da quest’anno il nuovo format Coolbay Sport. Il resort Coolbay, nato diversi anni fa lungo la costa lametina, che nel corso del tempo è cresciuto sempre più in termini di qualità ed eventi, già da tempo aveva aperto le porte all’ambito sportivo e da questa stagione estiva dedicherà proprio una programmazione specifica allo sport che si unirà alle abituali attività disco, lido e ristorazione.

Si partirà con l’evento “Kitesurfing trip”, da giovedì 2 giugno fino a domenica 5, organizzato insieme a Gizzeria Kite e Casale Calabria. Si tratta di un Kite Camp, che consiste in una vacanza di kitesurf, il quale prevede anche lezioni personalizzate (per un gruppo di massimo 8 persone) che saranno svolte dal Campione del mondo Mitu Monteiro. E sempre il 2 giugno il Coolbay ospiterà l’evento di “beach volley per tutti”, rivolto sia a ragazzi che adulti, organizzato insieme a Seila Beach Sport e Beach Volley Calabria.

Nel corso dell’estate saranno numerosi e svariati gli eventi già in itinere che organizzerà Coolbay Sport i quali verranno comunicati passo dopo passo.

L’aria estiva si respira già e il Coolbay è già pronto ad accogliere la propria gente a partire da sabato sera 28 maggio con l’inaugurazione che vedrà la presenza di Dj Prezioso, oltre all’apertura della stagione del “sabato latino” in collaborazione con Vincenzo D’Amato. Mentre domenica 29 è tempo di “Aperi-Cool” a partire dalle 17.30 in poi.