Dibattito sul bullismo giovanile questo pomeriggio in Piazza Pontano a Conflenti

Oggi alle 17.30, in Piazza Pontano a Conflenti, si terrà il convegno/dibattito sul tema del bullismo giovanile, organizzato dall’Associazione “Una Voce Tante voci” in collaborazione con il centro Studi Futura.

Al convegno interverranno Rita Tulelli, presidente dell’Associazione “Universo Minori” nonché autrice del libro dal titolo “Il fragile bullo”, la Dirigente Scolastica Manuela Maletta, Don Adamo Castagnaro rettore della Basilica della Madonna della Quercia di Visora, Carmelo Cortellaro Direttore Generale del Centro Studi Futura.

La prima fase della campagna di sensibilizzazione sulle tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo ha visto impegnati i volontari insieme alla Dottoressa in Psicologia Marika Gallo nei plessi dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, dove hanno affrontato questo delicato tema con i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Durante gli incontri sono state trattate delle brevi presentazioni illustrative, sono state consegnate loro delle brochure descrittive del fenomeno, ed inoltre è stata effettuata la proiezione di alcuni cortometraggi, utili per affrontare insieme ai bambini, spunti di riflessione.

«Oggi a scuola sono venuti i volontari dell’ associazione “Una voce tante voci” che con il centro Studi Futura stanno promuovendo la campagna di sensibilizzazione nelle scuole sul bullismo e cyberbullismo. È stato un incontro molto interessante, i ragazzi sono stati bravissimi perché con linguaggio semplice e chiaro hanno fatto capire ai bimbi concetti importanti e comportamenti da tenere in determinate situazioni e circostanze. Ringrazio gli ideatori per aver coinvolto i diversi ordini di scuola, del nostro Istituto, in questa iniziativa», questo quanto espresso dalla responsabile del plesso di Martirano Lombardo l’Insegnante Lorella Scuglia.