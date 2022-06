Tre Comuni del lametino tra i primi 110 progetti del Cis Calabria “Svelare bellezza”

Sottoscritti questa mattina a Tropea i primi 110 progetti del Cis Calabria “Svelare bellezza” alla presenza della Sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, e dei Sindaci dei Comuni calabresi, con in collegamento il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.

Tre le proposte approvate nel lametino:

Conflenti – progetto di realizzazione e manutenzione sentieri ed aree naturalistiche 1.884.385 euro

– progetto di realizzazione e manutenzione sentieri ed aree naturalistiche 1.884.385 euro Platania – il borgo del benessere del Reventino – 3.100.000

– il borgo del benessere del Reventino – 3.100.000 San Mango d’Aquino – realizzazione parco fluviale “Muricello” – 1.800.000

«Finalmente il CIS Calabria ‘Svelare Bellezza’ si avvia. Con la sottoscrizione formale di questo contratto vengono finanziati per oltre 226 milioni di euro interventi e progetti sul territorio che riguardano la cultura, il turismo, la riqualificazione ambientale», spiega la Nesci, «il Governo nazionale ha voluto dare una opportunità alla Calabria che è stata colta con grande entusiasmo da parte dei Comuni calabresi. È stato un grande momento di raccordo istituzionale e devo ringraziare per questo la Ministra Mara Carfagna per il supporto e la fiducia concessa. È necessario valorizzare le ricchezze che già sono presenti in Calabria attraverso strumenti come i finanziamenti per dare cosi linfa ai territori e sostegno ai nostri Sindaci. L’occasione del Cis ‘Svelare Bellezza’ e il Pnrr daranno ulteriore spinta ed entusiasmo a questo bellissimo territorio. Il modello ha dimostrato, e ho incontrato più di 400 Sindaci, che ci sono grandi opportunità di sviluppo e che si può fare ancora tanto. Con il Cis ‘Svelare Bellezza’ saranno finanziati i primi interventi ma successivamente potranno avere spazio altri progetti».