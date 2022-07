La Compagnia Teatrale Noi di Adami riparte con il Teatro di Strada

Dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia torna in scena la Compagnia teatrale “Noi di Adami”, giunta alla sua dodicesima annualità.

Dopo l’ emergenza sanitaria , il teatro amatoriale “Noi di Adami”, punto fermo nel panorama teatrale locale, riparte con la messa in scena dell’opera Il Barbone Filosofo .

“Quest’ anno – afferma la regista della Compagnia, Guerina Trimboli – gli spettacoli di piazza si trasformano in un evento nuovo, dove i centri storici diventano scenografie naturali e luoghi di esibizione pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza, in ogni sua fascia d’età, generare stupore e meraviglia ed esaltare il rapporto tra l’uomo e ciò che lo circonda”.

Il Barbone Filosofo portato in scena dalla Compagnia teatrale Noi di Adami è una rappresentazione poeticamente brillante, con un Barbone come protagonista, gentile, rispettoso, preso come esempio per intraprendere un discorso di riflessione rivolto ad una società ipocrita, egoista ed ottusa.

Un testo che fa sorridere, ridere e riflettere. Uno spettacolo che affronta in modo ironico il tema della solitudine, che si vive oggi, tra mille impegni e ghettizzazioni. Il più trasparente tra tutti, il Barbone, imporrà la sua presenza e mostrandosi agli altri, farà capire che non e’ lui quello invisibile.

In scena sotto la regia di Guerina Trimboli gli attori Ivan Gallo, Tonino Volpe, Raffaella Gigliotti, Natascia Maletta, Tina Mustacchio, Enzo Marchio e la direttrice di scena Maria Antonietta Marchio.

Il gruppo teatrale, sarà in giro nei mesi di luglio, agosto e settembre in diversi borghi calabresi per offrire una serata di spensieratezza, pace e serenità.

L’associazione teatro amatoriale ” Noi di Adami” nel mese di ottobre aprirà le iscrizioni per un ulteriore laboratorio teatrale con ragazzi e ragazze comprese nella fascia d’età 6 – 11 anni .

Il laboratorio sarà condotto da Guerina Trimboli, direttrice dell’associazione, insegnante di scuola primaria, nonché regista attiva da più di 10 anni sul territorio e da Raffaela Gigliotti , scenografa e costumista.