Stabilizzazione Lsu, 16 comuni del lametino ammessi al finanziamento regionale

Pubblicato l’elenco delle domande ammesse di cui al Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Lege 30 Dicembre 2018 n.145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria”.

Nel lametino ammesse le domande di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango D’Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

L’avviso pubblico regionale era stato emanato a marzo, prevedendo risorse per 18.000 euro, di cui 9.296,22 quota Stato e 8.703,78 quota Regione.