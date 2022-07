Dal 3 al 9 luglio a Conflenti studenti da Danimarca, Svezia, Slovenia, Emirati Arabi, Portogallo, Turchia per la “Summer School – THInC2022”, evento formativo internazionale di alto profilo sul turismo trasformativo e sostenibile.

L’iniziativa si sta svolgendo in Calabria con base a Conflenti e con visite di studio a Tropea, Pizzo, Crotone e Le Castella. Un corso internazionale intensivo su nuovi modelli di sviluppo turistico che puntano a valorizzare maggiormente le unicità dei territori e dei loro abitanti.

Organizzato da Fabio Carbone, crotonese con una carriera internazionale ventennale in Europa e nel Regno Unito, attualmente docente di Gestione del Turismo Internazionale presso l’Università di Coventry, e promosso dall’Università Lusòfona in Portogallo, l’evento formativo internazionale prevede lezioni teoriche con la partecipazione di docenti dell’Universita Lusòfona(Fiona Bakas e Arthur Araujo), dell’Unical (Sonia Ferrari), oltre allo stesso Carbone, e affermati professionisti calabresi (Arturo Salerno, consulente di marketing digitale per il turismo); ma anche una vertente pratica e di osservazione partecipante attraverso visite di studio.

La scelta di Conflenti, come base per l’esperienza internazionale intende sostenere e valorizzare la scelta politica e strategica del piccolo borgo di sviluppare sul territorio un piano di turismo sostenibile, partendo fondamentalmente dalla ricchezza “umana”. Il riflesso di tale scelta, non si è fatto attendere. La prima sera, infatti, l’amministrazione comunale e l’associazione “Felici e Conflenti”, partner principale del progetto insieme a “Jacurso da Vivere e Imparare”, hanno organizzato una cena di benvenuto in piazza alla quale ha partecipato la popolazione tutta, immergendo fin da subito gli studenti internazionali in un’atmosfera autentica e innovativa allo stesso tempo tra gastronomia, musica e danza tradizionale.

Dopo un primo giorno di sessioni teoriche, martedì il gruppo ha visitato Tropea. Accolti dall’assessore agli Affari Generali, Greta Trecate, gli studenti sono stati condotti fino al Municipio per un incontro con il sindaco Giovanni Macrì. L’incontro ha dato vita a un dibattito di oltre 2 ore durante il quale il primo cittadino e l’assessore hanno delineato il processo di sviluppo turistico a Tropea e spiegato le scelte strategiche. Un momento di grande crescita per gli studenti, soprattutto perché si è creato un ponte tra le conoscenze teoriche e la comprensione delle pratiche di gestione e sviluppo turistico. Dopo una visita al centro storico il gruppo ha proseguito verso Pizzo, per un nuovo incontro, questa volta con la vicepresidente della cooperativa Kairos, Nancy Valente, che ha in gestione i beni culturali del luogo.

Il giorno seguente gli studenti si sono traferiti sull’altra costa Calabrese, per una visita di studio a Crotone, dove hanno esplorato un altro aspetto dello sviluppo sostenibile del turismo: il ruolo della società civile e dell’associazionismo nella gestione e valorizzazione dei territori. A Crotone il benvenuto è stato dato dall’associazione #IoResto, che ha accolto gli studenti e li ha poi accompagnati durante la giornata. Tra le tappe, il museo e area archeologica di Capo Colonna, dove – oltre al Direttore del Museo – la visita è stata affidata al Circolo IBIS per l’ambiente. Altromomento formativo, il “pranzo esperienziale” curato dallo chef Luca Riganello presso l’Oblio, dove ogni portata – rigorosamente tradizionale – è stata accompagnata da una contestualizzazione storica, antropologica e socioculturale. La visita a Crotone è terminata con l’incontro con un’altra associazione, la Ciclofficina TR22O, che ambisce alla valorizzazione dei luoghi attraverso la mobilità in bici. Professori e studenti hanno quindi realizzato un’affascinante esperienza attraverso un itinerario urbano in bici. Dopo il saluto istituzionale dell’assessore Gianni Pitingolo, il gruppo internazionale ha proseguito verso Le Castella, dove ha terminato la giornata.

Gli studenti sono attualmente impegnati in nuove sessioni teoriche, ma anche workshop sulla cultura locale, come quello sulla preparazione dei “buccunotti”, dolci tipici di Conflenti. Infine, il gruppo consegnerà al Comune, come risultato teorico pratico della loro esperienza formativa, una proposta di modello strategico per lo sviluppo turistico sostenibile del borgo che verrà presentata alla popolazione venerdì sera.