Nel fine settimana “Torneo B1” maschile e femminile di beach volley presso il Coolbay Resort

Si svolgerà nel prossimo weekend del 9 e 10 luglio, dalla mattina e fino al tardo pomeriggio, il “Torneo B1” maschile e femminile di beach volley presso il Coolbay Resort. L’evento sarà organizzato da Seila Beach Sport con la partnership di Radio CRT, Cusano Tv e LameziaTerme.it e con il Patrocinio del Comune di Lamezia Terme. Nella fattispecie si tratta di un torneo federale Fipav che, oltre a prevedere un montepremi (2.000 euro vincenti torneo maschile e 1.500 euro vincenti torneo femminile), darà punti per la classifica nazionale e per l’accesso al campionato italiano e a tutti i tornei nazionali.

Riguardo alle attività disco si parte con oggi 7 luglio dalle ore 18 con l’evento “Caos! Fluo Party”. Sabato sera invece sarà il momento di Gué Pequeno che con Dj Ty1 andranno in scena presso la discoteca 747 (Località Persicara a Lamezia Terme) in collaborazione appunto con CoolBay. Mentre domenica pomeriggio si terrà presso CoolBay Resort l’ormai l’abituale “AperiCool – Ogni maledetta domenica”, a partire dalle 17.30 in poi.