Gulia Urbana impegnata nella riqualificazione anche a Carlopoli

«Con Gulia Urbana abbiamo elaborato un progetto di riqualificazione, attraverso la promozione e la divulgazione della cultura della libera espressione mediante interventi di partecipazione e di decoro urbano», spiega il sindaco di Carlopoli, Emanuela Talarico. «intendo riportare Carlopoli e Castagna al massimo splendore, sostenendo anche e soprattutto l’arte. La Street art in particolare è la forma comunicativa e creativa amata specialmente dalle giovani generazioni».

Obiettivo annunciato è quello della riqualificazione e promozione del territorio, integrazione e sensibilizzazione al rispetto dei luoghi pubblici.

Al termine dei lavori, previsti per mercoledì, sarà presentato il progetto all’anfiteatro in Piazza Brutto con la cooperativa medihospes, coinvolta dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un laboratorio artistico con l’artista italiana La Franz, mentre per le opere murarie sono scese in campo le artiste argentine Fio Silva e Milagros Correch (la prima con creature animate dai colori brillanti, la seconda con figure mitologiche).