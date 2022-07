Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri a Maida

L’Amministrazione comunale di Maida dà il benvenuto al nuovo Comandante di Stazione, Maresciallo Sepe, augurandogli buon lavoro.

«Cogliamo l’occasione, inoltre, per ringraziare per l’ottimo lavoro svolto, la collaborazione ed il dialogo sempre aperto il maresciallo Pulice, ex comandante di stazione, ed il maresciallo Procopio» prosegue la nota dell’amministrazione, «ad entrambi non possiamo che augurare il meglio per il loro lavo».