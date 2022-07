Decollatura coinvolta nel Progetto Gesi per studiare i rapporti tra residenti e fuori sede

Negli scorsi giorni si è tenuto a Decollatura in municipio un incontro tra il Sindaco Raffaella Perri e i rappresentanti del progetto Gesi (Geography and Social Inequality in Italy).

Il progetto GESI, che coinvolge cinque unità di ricerca nazionali coordinate dall’Universitì degli Studi di Milano, è finanziato nell’ambito dei PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) dal ministero dell’Università e della Ricerca e ha durata triennale (2022-2025).

Il comune montano è stato selezionato dal gruppo di ricerca per far parte di questo progetto che studierà le relazioni sociali tra gli individui che vivono nella comunità e quelli che invece si sono trasferiti in altri luoghi geografici, individuando delle possibili aree di intervento per favorire le opportunità occupazionali e di vita all’interno del comune.