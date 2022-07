Alberto La Neve presenterà il suo primo romanzo “La luna blu” domani a San Mango d’Aquino

Domani alle 21 presso la Biblioteca comunale del comune di San Mango d’Aquino, Alberto La Neve presenterà il suo primo romanzo “La luna blu” edito da Ferrari Editore.

La serata vedrà la voce narrante di Fabiana Dota leggere passi del libro, accompagnata con parti musicali, originali, dell’autore del libro.

La serata di San Mango d’Aquino, che è una delle tappe che percorreranno la Calabria per la presentazione del romanzo, è voluta e presentata da Alfredo Chieffallo, possibile grazie collaborazione di diverse associazioni ed enti che ne esaltano il valore sia culturale che artistico.

Nello specifico hanno collaborato: Associazione Amici della Musica; Associazione Valle del Savuto; Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale di San Mango d’Aquino; l’ associazione Premio Muricello nonchè l’editore Ferrari Editore.

Al termine della narrazione l’autore si intratterrà con i partecipanti e firmerà le copie del romanzo.

Il libro è una favola adatta a tutte le età, ricca di enigmi sospesi, in una dimensione incantata. E’ un libro illustrato interattivo, oltre che un oggetto artistico, da leggere, guardare e colorare. Come scrive nel libro l’autore «L’immaginazione è un gioco dalle possibilità infinite. Sognare, fantasticare non è un gioco da bambini: è il fondamento dell’anima che genera la speranza e l’attesa. Non si può vivere senza sperare. Anche con la consapevolezza del fallimento, la risposta è no. Non si può»