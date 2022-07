La “Coppa Paesana” torna per ridare maggiore vitalità a questa prima parte dell’estete di Pianopoli e di tutto l’hinterland lametino. Nel campo di calcetto Paolo Fazio ha preso vita dal primo luglio il torneo che coinvolge tantissimi atleti di ogni età. Con lo spirito del successo ottenuto nel 2021, si è pensato di dare ancora una volta un significato sociale all’evento sportivo, creando un connubio che vuol essere insegnamento ed incoraggiamento al bene anche e soprattutto per i giovani. La scorsa edizione, infatti, consentì di dare un contributo all’associazione di promozione sociale Senza Nodi, molto attiva in Calabria a favore degli ultimi.

Mentre, questo 2022, sarà caratterizzato da una donazione di presidi per i bambini ucraini ospiti nel comune di Pianopoli. In questa seconda avventura calcistica molto lo spazio dato ai più piccoli, in una tornata speciale di confronti che ha visto anche la partecipazione di tre bimbe. “È stato ancora una volta un evento che ha interessato tutto il Comune con lo spirito della condivisione, della sportività e anche con un pizzico di riscoperta della nostra storia, visto che abbiamo suddiviso il territorio in 10 fasce alle quali abbiamo dato i nomi antichi ed in dialetto”. L’entusiasmo dei giovani organizzatori è trascinante ed è con queste parole che descrivono la prima parte di una competizione che assume sempre più i contorni di una festa. Azeddine Kabli, Matteo Ricitano, Gianmarco Salerno, Enzo Garieri e Stefano Fiorentino, comunicano anche i nomi dei vincitori della prima fase della Coppa Paesana dedicata ai più giovani e suddivisa in fasce d’età: la prima per gli anni che vanno dal 2007 al 2010, e l’altra per chi è nato dal 2011 al 2015.

La prima competizione è stata vinta dalla squadra Nera composta da Andrea Molinari (capitano), Angelo Lucia, Mauro Belsito, Federico Filippa, Vincenzo Perri, Riccardo Villella. Premiato come miglior portiere Angelo Lucia, mentre abbiamo avuto tre capocannoniere Matteo Maura, Martino Salerno e Andrea Molinari. La seconda competizione è stata appannaggio dalla squadra verde che era composta da Matteo Gaetano, Davide De Filippo, Antonio Adamo, Domenico Cuda, Karol Falvo e Mario Barberio. Migliore portiere Antonio Di Nuzzo e capocannoniere Paolo Gallo. A premiare i ragazzi è stata la presidente della Scuola Calcio 3000 di Pianopoli, Francesca Isabella, che è ormai da anni madrina del calcio nella cittadina.

“Ci teniamo a ringraziare il Mister Rosario Salerno e tutta la scuola calcio per la grossa mano che ci hanno dato per realizzare questo progetto – hanno spiegato i giovani organizzatori – e anche perché ha dato l’opportunità di giocare anche e tre bambine sue allieve, cosa molto importante e di buon auspico per il futuro. Hanno partecipato le gemelle Letizia e Carol Falvo, di Feroleto Antico e Valeria Lucia, di Pianopoli. La partecipazione delle bambine è un fatto di rilievo per aprire ancora di più il calcio a tutti, soprattutto in questo 2022 in cui la nazionale di calcio femminile sta disputando il campionato europeo in contemporanea alla nostra Coppa Paesana. Nel nostro piccolo, alle calciatrici italiane anche da Pianopoli facciamo gli auguri perché possano disputare una competizione eccellente come hanno sempre fatto. Crediamo nelle cose belle che può portare lo sport ed è per questo che ci teniamo sempre a dare un senso sociale alla nostra attività di organizzatori. Adesso seguiremo con interesse e curiosità la seconda parte della Coppa Paesana dove l’età è varia e come lo scorso anno ci sarà da divertirsi proprio tanto. Un sentito ringraziamento anche all’Avis di Pianopoli presieduta da Angelo Muraca per il suo prezioso contributo”.