Mancata messa in esercizio piattaforme e ascensore nel cimitero di Conflenti

«L’idea dell’Amministrazione “Conflenti nel cuore” era quella di abbattere le barriere architettoniche nel camposanto di Conflenti. La struttura cimiteriale è infatti caratterizzata, all’ingresso, da una ripida scalinata che porta al primo piano per poi disporsi su più gradoni collegati da rampe le quali inibiscono l’accesso alle persone con ridotte o assenti capacità motorie», ricorda Serafino Pietro Paola, già sindaco di Conflenti, «queste scalinate, che al visitatore generico possono risultare semplicemente scomode, diventano un ostacolo impossibile da superare per i disabili e seriamente pericolose per gli anziani che vogliono sfidare la difficoltà pur di portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Abbattere gli ostacoli al conseguimento della piena libertà di movimento delle persone, è stato un obiettivo ossessivamente perseguito da quella Amministrazione comunale e che ha richiesto, oltre alla capacità di immedesimarsi nello stato d’animo di chi vive quotidianamente problemi legati alle difficoltà motorie, uno sforzo progettuale ed economico per integrare la struttura cimiteriale con strumenti di supporto visto che una modifica diretta non era possibile».

Il precedente primo cittadino rimarca come «gli interventi hanno avuto come fine l’installazione di un ascensore e di cinque piattaforme elevatrici che dovranno consentire di superare agevolmente i vari dislivelli» e che «dopo mesi dalla consegna dei lavori e del collaudo, ascensori e piattaforme del cimitero non sono stati messi in esercizio, e la causa va probabilmente ricercata proprio nella sconfitta dei valori di attenzione per il bene comune, di rispetto per i più deboli, di vicinanza e di solidarietà umana. Perché qui non si tratta di schieramenti contrapposti, di leggi non rispettate, di inadempienze o di incapacità politiche. Il problema è molto più complesso e profondo».