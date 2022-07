Un milione di euro a Gizzeria per il settore idrico e fognario comunale

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Gizzeria fanno il recap dei finanziamenti ottenuti per il settore idrico e fognario comunale.

La Giunta Comunale con delibera N° 124 del 18/07/2002 ha preso atto del Decreto Regionale n. 7585 del 08/07/2022 con il quale è stato concesso un finanziamento al Comune di Gizzeria di 500.000 euro per la realizzazione di opere di efficientamento ed ampliamento della rete idrica comunale; con delibera N° 125 del 18/07/2002 ha preso atto del Decreto Regionale n. 7585 del 08/07/2022 con il quale è stato concesso un ulteriore finanziamento al Comune di Gizzeria di 500.000 euro per la realizzazione di opere di ampliamento della rete fognaria che interessano le località di Campoienzo e Mortilla.

Autorizzando il Sindaco alla stipula della relativa convenzione per l’avvio immediato dei lavori in parola, si coglie l’occasione per ringraziare “il Consigliere Regionale Pietro Raso per l’impegno, la serietà e l’attenzione che dedica quotidianamente alla risoluzione dei problemi che riguardano l’intero territorio regionale. Per l’Amministrazione si corona un tratto di programmazione amministrativa avviata ad inizio legislatura, dimostrando capacità politico-amministrativa nel capire quali sono le priorità di cui ha bisogno il nostro territorio, inserendo queste opere nel piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023”.