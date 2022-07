Domani chiusura dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna a 20 anni dalla consacrazione della chiesa

Culmineranno domani, nel giorno della memoria liturgica, i festeggiamenti in onore di S. Anna nella frazione “Mercuri” della comunità parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Platania.

Domani mattina alle 9.30, esposizione del Santissimo Sacramento e tempo per l’adorazione personale. Alle 11.30 recita del Rosario tradizionale a S. Anna e a seguire la supplica. Alle 17 avrà luogo la processione per le frazioni di Platania, che farà sosta di fronte alla chiesa parrocchiale. Alle 19.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Giuseppe D’Apa nella chiesa di Mercuri. Un momento di grazia per la comunità platanese che quest’ anno celebra il ventesimo anniversario della consacrazione della chiesa in onore di S. Anna, avvenuta nel 2002, ad opera del vescovo monsignor Vincenzo Rimedio e del parroco don Pietro Arcuri.

La festa è stata preceduta da un triduo, con la partecipazione di sacerdoti della diocesi, con momenti particolari di preghiera per i bambini, le famiglie, gli anziani e gli ammalati.

L’auspicio del parroco don Giusesppe D’Apa e della comunità parrocchiale è “che la festa di S. Anna, nella ricorrenza del ventesimo anniversario di consacrazione della chiesa, sia occasione di incontro e comunione con le diverse frazioni del nostro comune per sentirci sempre più comunità nell’ascolto della Parola e nella partecipazione alla vita sacramentale”.