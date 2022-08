Il giardino delle arti, evento organizzato dalla Pro Loco di Decollatura

La Pro Loco di Decollatura, per questa stagione estiva, ha dato il via già da qualche giorno al ‘giardino delle arti’, un luogo simbolo di incontro tra gli artisti del nostro territorio e uno spazio d’accoglienza per eventi culturali. Qualsiasi talento all’interno del ‘giardino’ può esprimere la propria creatività e raccontare le proprie emozioni e i propri messaggi, è un luogo aperto a tutti scrittori, musicisti, pittori, scultori, attori e danzatori.

Dopo la presentazione di alcuni libri è stata la volta di un laboratorio di pittura che si terrà nei giorni martedì 2 e mercoledì 3 agosto a partire dalle 16:30 nei giardini del Museo della Civiltà Contadina in piazza della Vittoria.

Il materiale per il masterclass di pittura, curato dalla pittrice Francesca Patitucci in collaborazione con Luigia Boccalone, Isabella Parisi e Gessica Davoli, è fornito dalla stessa Pro Loco e per garantire una buona gestione è gradita l’adesione al 34778852549 entro la mattina del 2 agosto.

Nel pomeriggio di giovedì 4 agosto dalle 16:30 si potranno invece ammirare i lavori dei pittori Francesca Patitucci, Angelo Gennaccaro, Luigia Boccalone, Isabella Parisi e Gessica Davoli, ai quali la Pro loco vuole esprime i più profondi ringraziamenti per la loro collaborazione e per aver accettato con entusiasmo la proposta.