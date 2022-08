«Ogni anno ormai si ripete quel gioco al massacro che si chiama “piromania”, l’assurdo divertimento di quei delinquenti che per divertirsi mettono a rischio migliaia di ettari di bosco, e San Mango d’Aquino non è indenne», lamenta il vicesindaco Francesco Trunzo.

«Anche in questo piccolo paesino ci sono gli incendiari, fumo e ceneri invadono l’abitato e a volte solo grazie ad un gruppo ristretto di volontari della protezione civile comunale, si evitano danni più ingenti», continua la riflessione, «questi volontari che hanno una loro vita che d’estate non è come un normale cittadino, sono chiamati a recuperare in fretta il loro ombrellone se sono in spiaggia, oppure lasciare i propri cari, per rincorrere quel fuoco che può devastare un intero territorio. San Mango vanto un gruppo di volontari di circa 30 persone, che non si limita al solo territorio comunale, ma che opera nei comuni di Nocera Terinese, Martirano Lombrado e Martirano. Oggi, sono stati ben 2 gli incendi che, grazie anche ai Vigili del Fuoco e a Calabria Verde, sono stati domati».

Trunzo rimarca come «il contributo di questi volontari cerca di sopperire purtroppo alla carenza di personale dei Calabria Verde, un ente che ha bisogno di assumere altre persone, perché molti sono andati in pensione, il ruolo che svolgeva di pulizia del sottobosco, del tagliafuoco, o anche di avvistamento era essenziale per tutto il territorio calabrese», sollecitando il presidente Occhiuto affinchè «si occupi immediatamente di questa problematica e definisca i concorsi per le nuove assunzioni, e che si velocizzi la consegna dei moduli anti-incendio ai volontari della protezione civile, moduli già appaltati ma non ancora consegnati dall’azienda. Chiedo inoltre di fare una ricognizione sui mezzi inutilizzati di Calabria Verde, e che gli stessi vengano dati agli enti locali che ne fanno richiesta per i loro territori. La nostra protezione civile comunale svolge un lavoro eccezionale grazie anche ai coordinatori, Gallo Serafino, Cimino Angelo, Epifano Rosalba e Rosella Mastroianni, a cui vanno i miei apprezzamenti e complimenti».