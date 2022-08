“Vicoli e Gusti” ritorna. Domenica si svolgerà, infatti, la XVI edizione del tradizionale evento curinghese

“Vicoli e Gusti” ritorna. Domenica si svolgerà, infatti, la XVI edizione del tradizionale evento tutto curinghese, una vera e propria passeggiata serale enogastronomica che si sviluppa “carrieri carrieri” tra le strade e i vicoli del centro storico, in uno stupendo scenario che offre il borgo di Curinga tra discese e salite, antiche e ripide gradinate e vecchie case.

Un contesto paesaggistico affascinante accompagnerà gli ospiti visitatori, i turisti, gli emigrati di ritorno e gli abitanti del luogo, in una Curinga inebriata da profumi di pietanze ricercate nella tradizione culinaria locale, in un percorso enogastronomico alla ricerca dei sapori perduti e lontani, di una volta. Il fiume di persone incanalato in questo lungo percorso a tappe che accompagnerà agli stand obbligando a inedite visioni ricercate, trovate e ritrovate nei luoghi antichi del paese.

Tanti i luoghi evidenziati e illuminati, risolcati in questo bellissimo percorso creato dall’Associazione “per Curinga” per far conoscere le particolarità del cibo e del vino rosso. Percezioni di sapori e odori perduti, con una sapiente ricerca gastronomica alle spalle, per evidenziare una tipicità locale dei prodotti agropastorali.

Una cucina tradizionale antica, recuperata per una serata da trascorrere sotto le stelle dell’estate, tra le strette stradine scoscese del bellissimo borgo. Tutti gli ospiti si ritroveranno in un lento cammino, con il calice da degustazione appeso al collo, a scendere e salire, varcando le antiche porte distribuite negli antichi vicoli.

I quartieri di una volta di Curinga rivivranno, nel riferimento logistico delle 7 chiese del borgo, alla scoperta, come in una sorta di caccia al tesoro del gusto, dello stand di degustazione a tema. Il pane di casa che durava una settimana intera, i crostini piccanti come il fuoco, le melanzane, le zucchine, il formaggio pecorino, le braciole di melanzana, i fagioli con i peperoni fritti, le nacatole e gli altri dolci di tutti i tipi, tante altre pietanze che si incontreranno e si sposeranno ritualmente, in più punti, con un robusto vino rosso del luogo.

Durante la serata verrà distribuito il Calendario storico 2023, una tradizionale produzione realizzata dai soci dell’Associazione con la preziosa collaborazione dei concittadini che aprono i loro cassetti della memoria. La scelta della tematica, la ricerca iconografica delle foto, lo sviluppo grafico del progetto è rivolta da anni alla riscoperta delle identità, al recupero delle tradizioni popolari, del dialetto, delle feste, dei detti e dei modi di dire, dei costumi e della società curinghese. Quest’anno la tematica prescelta verte sulla vita militare, sulle guerre e sui valorosi soldati di Curinga.