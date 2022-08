Grande festa popolare a contrada Rizzuto di Pianopoli

Prevista domenica la festa di San Giuseppe in contrada Rizzuto di Pianopoli. Per le 17:30 sono in programma le celebrazioni religiose mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo musicale di Enzo De Angelis, con Alessio Manero e Paula Nieves.

«Contrada Rizzuto, a Pianopoli, dove tutto nasce dalla volontà di calabresi decidi e operosi che nei primi del Novecento non abbandonano la terra natìa», ricordano gli organizzatori, «soprattutto Rachele e Giuseppe Arcuri, marito e moglie, che sposandosi creano una numerosa famiglia. Dal loro lavoro e dai loro discendenti prende anima un piccolo centro che oggi ospita anche altre famiglie e che è divenuta una comunità molto affiatata. Un luogo dove si mantengono e si curano le tradizioni contadine ma dove l’intelligenza e l’intraprendenza ha saputo costruire una bella comunità. La festa di San Giuseppe suddivisa tra la celebrazione religiosa e lo spettacolo serale, è un momento di riflessione e condivisione che, ormai da qualche anno, coinvolge con gioia e divertimento tante persone provenienti anche dai centri limitrofi».