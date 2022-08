“In questa prima estate da amministratori abbiamo voluto promuovere e valorizzare la Calabria e gli artisti locali”

Tra musica, cultura e sport, l’estate conflentese sarà ricca di iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità in modo eterogeneo, dai più piccolo ai grandi.

Il via questa sera a San Mazzeo, alle 21, con la commedia in vernacolo lametino “La fortuna con la C Maiuscola” a cura del gruppo teatro Giovanni Vercillo. Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di agosto con tante occasioni di divertimento.

Dall’8 al 10 Agosto sbarca per la prima volta “Momenti Festival”, una tre giorni ideata e organizzata dalla giovane associazione culturale Libramenti che animerà le piazze conflentesi con momenti di arte, lettura e riflessione. Sulla stessa linea e con obiettivi simili sono state pensate anche le due manifestazioni del 22 e del 23 agosto organizzate rispettivamente dalle associazioni UNLA e Confluentes.

A seguire dall’11 al 14 ritorna “Conflenti Sport” , un momento di condivisione sportiva organizzato dall’associazione Conflenti Trekking. Un contenitore di diversi sport (beachvolley, calcio balilla, freccette, arrampicata) nato con l’idea di promuove le diverse discipline sportive, facendo conoscere al contempo il territorio conflentese.

Il 17 agosto il paese si anima con la tradizionale caccia al tesoro, evento da sempre molto partecipato anche dai ragazzi dei comuni limitrofi.

Il 18 luglio, nella sala consiliare, la fondazione Italiani.it e l’amministrazione comunale, nell’ambito del progetto “ Conflentesi per sempre”, nato con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Conflenti e le comunità di conflentesi nel Mondo, accoglieranno in modo ufficiale un discendente conflentese di terza generazione come suggello del legame tra Conflenti e i suoi emigrati.

La kermesse dell’estate 2022 mira anche a valorizzare gli artisti e gli appassionati locali: Letizia Pagano in concerto (16 agosto), Antonella Audino in musica (17 agosto), spettacolo di danza a cura di Planet Dance (24 agosto) e il concerto del gruppo “Ho in mente te” con un repertorio che spazia dalle canzoni intramontabili italiane a composizioni inedite (24 Agosto).

“Conflenti si conferma un territorio culturalmente vivo e dinamico – sottolinea Emilio Francesco D’Assisi, sindaco di Conflenti – grazie alla presenza di un tessuto associativo forte e propositivo che amplia i momenti di socialità e di sviluppo culturale per la nostra comunità”.

Non mancheranno nel calendario degli eventi le feste del volontariato, giornate rivolte all’ intrattenimento dei più piccoli organizzate dall’associazione “Una voce tante voci”. Per poi arrivare ai festeggiamenti in onore della Madonna della Quercia di Visora.

Tra le iniziative da segnare venerdì 26 agosto, alle 21:30, Naca Naca Band – anima mediterranea; il 27 agosto, alle 22, il concerto dei Carboidrati Live tour, affermata band calabrese che qualche anno fa partecipò anche al famoso Talent “Amici” raggiungendo la fase finale.

Il frontman Pasquale Sculco da pochi giorni ha presentato un nuovo singolo dal titolo “Tornare”, un inno per chi vive distante dalla propria terra; domenica 28 Agosto, alle 21 presso il sagrato della basilica il complesso bandistico “città di Girifalco” a cura della Comunità Parrocchiale; il 29 agosto il calendario estivo termina con il concerto Aleandro Baldi, grande artista conosciuto e apprezzato da più generazioni.

“In questa prima estate da amministratori abbiamo voluto promuovere e valorizzare la Calabria e gli artisti locali” ha concluso il primo cittadino di Conflenti che, inoltre, a rivolto un invito a tutta la comunità a prendere parte attivamente alla vita sociale e politica del paese.