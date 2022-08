Sabato 40° Edizione Sagra della Patata di Pietrebianche

Dopo 2 anni di stop ritorna finalmente la Sagra della Patata di Pietrebianche, Comune di Martirano Lombardo, giunta alla 40° edizione.

Appuntamento per sabato 13 agosto in Piazza Giuli per poter degustare gli ottimi prodotti a base di patate, rigorosamente del posto: patate fritte, patate e peperoni, “grispedde” e “grispedde con la sarda”.

Sarà possibile acquistare i ticket per la consumazione dei prodotti a base di patate direttamente ad ingresso sagra.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, avrà inizio alle 19, con la distribuzione dei prodotti a base di patate, per poi proseguire con i “Suonatori Ambulanti” che allieteranno la serata con suoni e canti tradizionali Calabresi.