Anche il Comune di Curinga ammesso ai contributi regionali legati alla promozione turistica

Anche il Comune di Curinga ammesso ai contributi regionali legati alla “Manifestazione di interesse” di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n. 156 del 20 aprile 2022 – Annualità 2022 – (Concessione di contributi ad Enti Pubblici Territoriali di cui all’art.65 della L.R. 13/85 e Deliberazione di Giunta n.156 del 20 aprile 2022).

Con decreto 9617 oggi è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento a seguito di ulteriore riapertura dei termini – terza istanza, con Curinga finanziato per 5.000 euro, Jacurso ammesso per 4.500 euro ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili.

Nell’atto amministrativo si ricorda che “l’Amministrazione regionale si è posta l’obiettivo di sostenere nel corrente anno 2022, in forma di contributo una tantum, la programmazione degli eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica sul territorio della Calabria, ritenendo trattarsi di attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio anche nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale, nonché di incentivare le attività promozionali come strumento operativo rivolto a definire l’immagine unica dell’offerta turistica calabrese, delle destinazioni, dei prodotti e dei servizi turistici, anche in un’ottica di prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il territorio regionale”.