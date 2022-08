Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna della Quercia

Ritorneranno ai livelli pre pandemia i festeggiamenti in onore della Madonna della Quercia di Visora con un vasto programma di iniziative religiose e civili a Conflenti. Ad annunciarlo, in una nota congiunta, il sindaco Emilio D’Assisi e il rettore della Basilica don Adamo Castagnaro.

Dopo due anni, il programma religioso prevedrà anche la processione della Statua per le vie del paese. Una cerimonia particolarmente attesa e di cui, negli ultimi anni, si è sentita la mancanza non solo tra i conflentesi, ma tra tutti i fedeli da ogni parte del Mondo.

Altro appuntamento atteso e partecipato, la penultima domenica di agosto (il 21) sarà la Fiaccolata Mariana, una passeggiata votiva di preghiera e di pace, dalla chiesetta dell’apparizione (la Querciola) alla Basilica. Per favorire l’afflusso dei pellegrini, già nel pomeriggio sarà previsto un servizio navetta dal centro del paese fino alla chiesetta della Querciola. All’imbrunire, dopo la SS Messa, con l’accensione della prima torcia e accompagnati dal suono delle campane, si darà inizio alla suggestiva fiaccolata tra canti, preghiere e momenti di riflessione.

Un altro appuntamento ormai entrato a pieno titolo tra gli eventi da non perdere sarà quello dell’Incoronazione della Madonna, con una cerimonia in piazza che si terrà l’ultimo giovedì del mese (il 25 agosto).

Per quanto riguarda i festeggiamenti civili sono previsti le esibizioni del gruppo Naca Naca Band – anima mediterranea, venerdì 26; il 27 agosto, invece il concerto dei Carboidrati, band calabrese conosciuta per la partecipazione al programma TV “Amici”. Domenica 28 Agosto, alle 21 sul sagrato della Basilica, come da tradizione si terrà un concerto bandistico quest’anno a cura del complesso bandistico “città di Girifalco”. Nel borgo, illuminato a festa, si terrà sabato e domenica la tradizionale fiera di prodotti tipici, altro appuntamento mancato nei due anni passati; i festeggiamenti si concluderanno lunedì 29 Agosto con il concerto di Aleandro Baldi.