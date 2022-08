Dopo il rinvio a causa del tempo martedì a San Pietro a Maida l’evento estivo “Calici in villa”

Dopo il rinvio a causa del tempo, ritorna il 16 agosto a San Pietro a Maida l’evento estivo “Calici in villa” organizzato dall’enoteca salumeria Enotria, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. La villa comunale Michelangelo Nosdeo a partire dalle 19 ospiterà 31 aziende vitivinicole con oltre 100 vini in esposizione.

L’evento organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “La compagnia di via Bologna”, la partecipazione di Fisar e Slow Food Lamezia Terme, sarà allietato dalla musica della cover band Manna & Rino, e vedrà l’esibizione dei Giocol Reggio artisti di strada e i giocolieri del fuoco.

“Calici in villa” come spiega l’organizzatore e titolare di Enotria, Andrea Azzarito “è nato dalla volontà di mettere in mostra le tipicità calabresi a partire dai vini, organizzando un evento a loro dedicato in uno scenario particolare quale è quello della villa comunale “Michelangelo Nosdeo””.

Durante la serata saranno attivi anche due stand gastronomici, uno seguito da Enotria dove sarà possibile degustare alcune tipicità locali come pasta e spiedini, un altro stand invece sarà seguito da Slow Food Lamezia, qui sarà possibile scegliere tra “Por Calabria Slow” e “SalsiSlow”, il primo a base di porchetta ed il secondo di salsiccia con condimenti e contorni rigorosamente fatti di prodotti e tipicità locali promossi da Slow Food, sarà inoltre possibile degustare la birra del “Birrificio ‘A Magara”.