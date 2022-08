Vigilia di ferragosto con postamat fuori servizio a Gizzeria Lido

«È inconcepibile come in una cittadina turistica, nella settimana di ferragosto, ed in particolare, per tutta la giornata del 14 agosto, vigilia di ferragosto, la postazione del Postmat di Gzzeria Lido sia risultata fuori servizio per effettuare prelievi, da parte di numerosi vacanzieri e non» sostiene la delegazione di Lamezia Terme dell’Unione Nazionale Consumatori APS.

«Questi ultimi, hanno segnalato il disservizio allo scrivente ufficio legale in persona della responsabile la quale, ritiene doveroso evidenziare che il venir meno di un servizio di pubblica utilità, non solo fa compromettere l’immagine sulla nomea dei luoghi, ma sopratutto fa venir meno gravosamente, purtroppo, il principio dell’efficienza che dovrebbe garantire nella continuità poste italiane» si chiude la nota.