Alberto La Neve presenterà il suo primo romanzo “La luna blu” domani a Martirano Lombardo

Domani alle 21, nella suggestiva cornice della “Rotonda” a Martirano Lombardo, nell’ambito delle manifestazioni estive del comune, Alberto La Neve presenterà il suo primo romanzo “La luna blu” edito da Ferrari Editore.

Organizzata dalla Pro-Loco martiranese, l’evento, “Tra parole e Musica”, vedrà la voce narrante di Fabiana Dota leggere passi del libro, accompagnata da parti musicali, originali, eseguite al sassofono dell’autore del libro. Quella di Martirano Lombardo è una delle tappe che stanno attraversando la Calabria per la presentazione del libro. Al termine della narrazione l’autore si intratterrà con i partecipanti e firmerà le copie del romanzo.

Il libro è una favola adatta a tutte le età, ricca di enigmi sospesi, in una dimensione incantata. È un libro illustrato interattivo, oltre che un oggetto artistico, da leggere, guardare e colorare. Alberto La Neve ci trasporta nel regno di Purbillonia, ci fa sorridere con la simpatia funambolica di Bolus e Smillus, ci fa scoprire attraverso il piccolo Rol la naturalezza del fantastico, ci fa cogliere il senso della fatalità e la dimensione mitologica con Aiko, dolce kitsune giapponese, con poteri di mutaforma.

Come scrive nel libro l’autore “L’immaginazione è un gioco dalle possibilità infinite. Sognare, fantasticare non è un gioco da bambini: è il fondamento dell’anima che genera la speranza e l’attesa. Non si può vivere senza sperare. Anche con la consapevolezza del fallimento, la risposta è no. Non si può”.