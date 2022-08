Proseguono i lavori in corso per la riattivazione dell’infrastruttura ferroviaria sul tratto Soveria Mannelli – Rogliano, che porterà al ripristino dell’intera linea ferroviaria a scartamento ridotto Catanzaro – Cosenza di Ferrovie della Calabria dal 2024.

Nello specifico, riepiloga l’associazione Ferrovie in Calabria, «sono in corso due principali attività: la prima riguarda il rinnovo dell’armamento ferroviario, attraverso la posa in opera di nuove rotaie 50 UNI e traverse in cap con attacco traversa/rotaia tipo Vossloh. Questi interventi vengono magistralmente eseguiti dall’Impresa Francesco Ventura di Paola, attraverso i propri treni cantiere movimentati da due locomotori a dir poco storici e che in questo periodo sono ammirabili presso la stazione di Marzi: l’LM4 605 Breda ancora in livrea originale FCL, e l’ex RD 142 originariamente delle Ferrovie dello Stato, di costruzione Fipem, e utilizzato fino al 1986 sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto siciliana Castelvetrano – Porto Empedocle».

Si aggiunge poi che «la seconda attività, ben più consistente e ovviamente fondamentale alla riattivazione del tratto ferroviario, riguarda la messa in sicurezza dei ben noti movimenti franosi posti ai km 33 e 43, rispettivamente nei pressi delle stazioni di Carpanzano e Scigliano – Pedivigliano, che ormai oltre 10 anni fa hanno causato lo ‘spezzamento’ della ferrovia Catanzaro – Cosenza».

In chiusura si ricorda che «il termine lavori è previsto per il 3 agosto 2024, quando con Ferrovie della Calabria si tornerà a viaggiare, in treno, tra Catanzaro e Cosenza: un sogno che dopo tanti anni si avvererà, e rappresenterà un nuovo trampolino per il rilancio economico e sociale dei territori del Savuto e del Reventino, dando inoltre nuova linfa alla mobilità su ferro tra le città di Cosenza e Catanzaro, oggi collegate esclusivamente dal trasporto su gomma».