Domani un Consiglio Comunale dedicato alla memoria del primo Sindaco di Carlopoli, Camillo Pane

Il Sindaco Emanuela Talarico e l’Amministrazione Comunale terranno domani un Consiglio Comunale dedicato alla memoria del primo Sindaco di Carlopoli, Ins. Cav. Camillo Pane.

La seduta si svolgerà alle 17, presso la Sala Consiliare del Comune. Una cerimonia dedicata al ricordo del Primo Sindaco del Comune di Carlopoli che tanto ha dato al nostro paese in molteplici settori: sociale, politico, culturale, ma soprattutto in quello umano e cristiano in un momento storico in cui mancavano i servizi essenziali garantiti oggi.