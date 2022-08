Incoronazione Madonna della Quercia da parte di una donna russa ed un’ucraina unite per la pace

Domani si terrà la suggestiva cerimonia di incoronazione della Statua della Vergine di Visora, patrona della Diocesi di Lamezia Terme. Un momento particolarmente partecipato non solo dalla comunità conflentese, ma da tanti fedeli della diocesi, tanto da richiedere l’utilizzo del Sagrato della Basilica al fine di ospitare quante più persone possibili.

La statua lignea della Madonna della Quercia e il bambin Gesù, in vista dei festeggiamenti di fine agosto e in occasione dell’incoronazione, verranno fregiate con corone dorate risalenti al ‘700.

“Maria, Regina della pace” sarà il tema dell’edizione 2022 e a incoronare la Statua saranno una donna russa e una ucraina. “Pregheremo per la pace – ha dichiarato il Rettore della Basilica don Adamo Castagnaro – chissà che questo incontro dinanzi alla Madonna della Quercia non sia di auspicio per una pace di cui tutto il Mondo ha bisogno”.