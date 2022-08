La Pro Loco Curinga-Acconia riprende le attività culturali e di promozione del territorio presentando il lavoro autobiografico di Ernesto Piraino “Dalla divisa alla tonaca”. Il Palcoscenico della manifestazione è stato il Santuario del Carmine di Curinga, con il neo presidente Domenico Michienzi a rimarcare il forte legame, anche professionale, che lo lega all’autore.

Nel libro , Ernesto Piraino racconta, come da brillante poliziotto, con una già solida carriera alle spalle, viene travolto da una chiamata interiore , forte , prepotente, irresistibile e, con coraggio e lucidità si mette in ascolto della sua anima e lasciata la divisa per indossare la tonica mettendosi ancora e nuovamente al servizio del prossimo, ma con una motivazione ancora più alta che lo appaga pienamente.

L’occasione è stata propizia anche per presentare in maniera ufficiale il nuovo staff direttivo della Pro Loco Curinga Acconia, storica associazione curinghese nata il 4 novembre 1981.

Il nuovo direttivo, eletto il 5 aprile 2022, è così composto: Domenico Michienzi – Presidente; Giuseppe Paonessa – Vicepresidente; Barbara Gugliotta – Tesoriere; Raffaella Pallaria – Segretaria; Elisabetta Cirianni , Giacomo Gullo, Sara Mazzotta – Consiglieri.

Il coordinamento della serata, affidato a Danilo Monteleone, ha saputo dare spazio con leggerezza agli ospiti , a cominciare dal sindaco di Curinga Vincenzo Serrao, che è intervenuto dopo la presentazione e l’ introduzione del Presidente Domenico Michienzi; sono seguiti gli interventi di Giovambattista Panzarella, Priore della Confraternita del Carmine, di Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale della Polizia di Stato, di don Franco Decicco, parroco di Acconia.