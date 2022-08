Una Ragazza Per Il Cinema, la finalissima regionale a Conflenti

Iniziato il conto alla rovescia, per la finalissima Regionale di “Una Ragazza Per Il Cinema” che si svolgerà a Conflenti giovedì alle 21:30. Il concorso nasce nel 1989 e rappresenta il più importante punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità e, perché no, del cinema.

Ad occuparsi dell’organizzazione Massimo Spanó, fotografo professionista da 25 anni che svolge un attento e minuzioso lavoro al fine di garantire la buona riuscita dell’evento. Oltre le sfilate delle concorrenti, nel corso della serata si alterneranno tanti ospiti ed artisti, tra cui la ballerina Anna Ylenia Colacino, il poeta Franco Barillaro e le cantanti Anna La Croce e Francesca Bevilacqua.

La tappa conflentese del concorso, voluta fortemente dal Sindaco Emilio Francesco D’Assisi sarà condotta da Antonio De Luca.